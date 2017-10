In Antwerpen und in Mechelen (Prov. Antwerpen) verfolgen hunderte Kameras das Geschehen. In Gent beobachten hingegen lediglich 11 Kameras die tagtäglichen Bewegungen. Doch auch auf ländlicher Ebene in Flandern sind Überwachungskameras aktiv.

Die meisten davon hängen in der Polizeizone Balen-Dessel-Mol in der Provinz Antwerpen. In der Polizeizone Begijnendijk-Rotselaar-Tremelo in Flämisch-Brabant hingegen verfolgt tatsächlich keine einzige Kamera das Geschehen.

Die Redakteure von „De Stemming“ fragten telefonisch in den Städten und Gemeinden nach, wie viele Kameras dort hängen oder stehen. Nicht immer sollen die Angaben genauestens weitergegeben worden sein, so Radio 1. Möglicherweise ist die angegebene Zahl also noch etwas höher, als offiziell ermittelt…