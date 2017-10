Im Zoo von Olmen leben rund 250 Tierarten, darunter auch Bären, Tiger, Löwen, Elefanten, Giraffen und Zebras. Laut Tierschutzminister Weyts sind in Olmen Tiere in Gehegen untergebracht, die nicht oft genug gesäubert werden, andere Tiere leben in Käfigen oder Räumen ohne ausreichend Luftzirkulation und wieder andere Tiere finden in ihren Gehegen kaum oder gar keinen Schutz gegen die Wetterumstände. „Hier leben in der Tat zu viele Tiere auf zu wenig Platz“, so Minister Weyts, der der Ansicht ist, dass das Konzept von Olmen, viele verschiedene Tierarten zu beherbergen, letztendlich auch einen entscheidenden Nachteil darstellt.