Dies bestätigte die Anklagekammer in Brüssel Mitte September, die in ihrem Urteil noch weiter ging und den Konflikt ans innere Angelegenheit der Türkei ansieht.

Den Passus aus dem Urteil, dass die PKK „keine Terrororganisation“ sei, sieht die Bundesstaatsanwaltschaft allerdings deutlich anders. Hier heißt es dazu, dass die PKK in Belgien umfassend junge Kurden für den Kampf in der Türkei rekrutiere, diese aus ihrem familiären Umfeld reiße, um sie in den belgischen Ostkantonen, im Irak oder in Griechenland auszubilden.

Zudem würden die PKK in Belgien einen Handel mit gefälschten Papieren betreiben und teilweise unter der Androhung von Gewalt Gelder zur Finanzierung ihrer Aktivitäten unter Landleuten eintreiben, so die Bundesstaatsanwaltschaft. Die in Belgien aktiven kurdischen Medien fungierten dabei als Kommunikationskanäle für die Kurdische Arbeiterpartei PKK. Jetzt muss sich der Kassationshof in Brüssel über diese diametral entgegengesetzt Sichtweise innerhalb der belgischen Justiz in der PKK-Frage beugen.