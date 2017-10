A.Kockartz/Belga Belgiens Premierminister Charles Michel (MR - Foto) gab im Rahmen seines State of the Union zu Beginn des neuen parlamentarischen Jahres an, das Regierungsabkommen seiner Mitte-Rechts-Regierung „bis zur letzten Minute“ auszuführen. Man werde die Reformvorhaben nicht dem anstehenden Wahlkampffieber unterordnen, so Michel, der damit auch andeutete, dass er sich dem Streik und dem Aktionstag der sozialistischen Gewerkschaft ACOD an diesem Dienstag nicht beugen werde.