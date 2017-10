Hier gilt schon jetzt ein Pilotprojekt im Bereich Mechatronik in der Euregio Maas-Rhein (das Projekt Garage 4.0) zur Vergabe von sogenannten „Bi- oder Tri-Diplomen“. Diese Euregio umfasst Regionen in Belgien (die Provinzen Lüttich und Limburg sowie die DG), in den Niederlanden (Südlimburg) und in Nordrhein-Westfahlen (Städteregion Aachen).

Eine Basis für diese(n) Weg(e), so die Benelux-Versammlung, sei das gegenseitige Vertrauen in die jeweiligen Diplome und Abschlüsse. Die Teilnehmer dieser Benelux-Vollversammlung in Eupen nehmen die Erkenntnisse dieser Runde jetzt mit in ihre eigenen regionalen und nationalen Parlamente mit.

Der "Interparlamentarische Beneluxrat", kurz Benelux-Parlament, besteht aus 49 Mitgliedern (je 21 belgische und 21 niederländische sowie 7 luxemburgische Abgeordnete), die aus den Parlamenten der drei Länder gewählt und bezeichnet werden.