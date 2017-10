In mehreren bestreikten Haftanstalten in Belgien haben wie zu erwarten war, Polizisten die Aufgaben der Gefängniswärter übernommen. Die flämische Nahverkehrsgesellschaft De Lijn meldet ebenfalls ausfallende Fahrten und bietet über ihre Webseite Formulare an, über die Berufstätige, Schüler und Studenten Belege für Arbeitgeber und Schulleitungen ausdrucken können, mit denen deren Zu spät-Kommen belegt werden kann. In Wallonien wird auch die regionale Verkehrsgesellschaft TEC in weiten Teilen bestreikt.

In den belgischen Häfen kann es zu Problemen kommen, da dort und auch auf den Binnenwasserstraßen Schleusenwärter ihre Arbeit niedergelegt haben. In weiten Teilen des Landes muss auch auf die Post verzichtet werden. Die Tageszeitungen wurden allerdings am frühen Morgen ausgetragen.

In einigen Bereichen des öffentlichen Dienstes, z.B. in Behörden auf allen Ebenen, bei den öffentlich-rechtlichen Medien, bei halbstaatlichen Unternehmen, wie der Telekomanbieter Proximus, kommt es an diesen Streiktag zu Aktionen, doch weitgehend soll auf Streikposten verzichtet werden. Hier sollen arbeitswillige Kollegen über den Hintergrund des Aktionstages der ACOD informiert werden. Auch in Schulen, die zu öffentlichen Schulträgern gehören, kommt es zu Ausfällen.