Die Razzien wurden am Wohnsitz des Geschäftsführers und auf dem Brügger Unternehmensgelände eines belgischen Kunden durchgeführt.

Dort wurden die Lkw und auch mehrere teure Fahrzeuge beschlagnahmt. Die Fahrer sind inzwischen verhört worden. Die Justiz ermittelt, ob sich die rumänische Firma wegen Sozialdumpings vor Gericht verantworten muss, so der Arbeitsinspektor Filiep De Ketelaere.

Parallel zu den Razzien in Belgien fanden auch in Frankreich Hausdurchsuchungen gegen das Unternehmen statt. Dabei wurden 14 LKW beschlagnahmt. Auch in Frankreich wurden die Fahrer verhört.