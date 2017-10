Die Liga für Menschenrechte war am Morgen vor ein Gericht in Lüttich gezogen, um die Identifizierung und Ausweisung von sundanesischen Migranten aus Belgien einstellen zu lassen.

Der Richter hat der Menschenrechtsorganisation in erster Instanz recht gegeben. Das Verbot ist infolge einer so genannten einseitigen Klageerhebung erfolgt. Dadurch kann kurzfristig ein Urteil gefällt werden, ohne die Gegenpartei angehört zu haben, die in diesem Fall Staatssekretär Theo Francken ist.