Der 1973 gebaute Herrmann-Debroux-Viadukt ist quasi das letzte Teilstück der Verbindung Oudergem und Autobahn E411 in Richtung Brüsseler Innenstadt. Er gehört zu einem wichtigen Einfahrtsweg aus Richtung Südosten im Brüsseler Umland ins Zentrum.

Seit Samstagmorgen sitzt die Verkehrsbehörde Brüssel Mobilität gemeinsam mit der Gemeinde Oudergem und der lokalen Polizeizone zusammen, um die Umleitungen zu planen. Der Viadukt ist an seiner schadhaften Stelle bis mindestens Mittwoch nicht befahrbar. Spätestens Montagfrüh, wenn der morgendliche Berufsverkehr beginnt, muss ein Verkehrs- und Umleitungsplan stehen.

Zunächst wird der Verkehr aus Richtung Oudergem an der Kreuzung an der Metrostation Beaulieu über die Beaulieulaan umgeleitet und in Richtung Oudergem über den Waverse Steenweg. Normalerweise befahren an Werktagen bis zu 50.000 Autos diesen Viadukt.

Tunnel wieder befahrbar

Die drei Brüsseler Straßentunnel am Jubelpark, in Tervuren und an der Wetstraat sind nach einigen Stunden Sperre am Freitagabend wieder für den Verkehr freigegeben worden. Die Tunnel waren am frühen Freitagabend in Richtung Zentrum gesperrt worden, nach dem Betonstücke auf die Fahrbahn gefallen waren. Noch vor 22 Uhr am Freitagabend waren die Schäden behoben und der Verkehr konnte wieder freigegeben werden.