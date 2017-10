U.Ne Der Autobahnabschnitt zwischen Nevele und Drongen auf der E40 in Richtung Brüssel ist vollständig gesperrt. Der Grund sind mehrere Unfälle. Dem flämischen Verkehrsamt und der Polizei zufolge sind insgesamt 30 Fahrzeuge in die Unfälle verwickelt. Zwei Menschen sind verletzt, schweben aber nicht in Lebensgefahr. Autofahrer werden gebeten, die Autobahn zu meiden.