U.Ne Die Billigfluggesellschaft Ryanair hat ihren Piloten eine Lohnerhöhung in Aussicht gestellt und mehr Rechtssicherheit. Das steht in einem Brief von Ryanair-Chef Michael O' Leary. in den vergangenen Wochen hatte Ryanair tausende Flüge streichen müssen, weil nicht genug Piloten zur Verfügung standen.