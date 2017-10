Am Mittwochnachmittag zahlte die Stadt Gent den ersten Autobesitzern eine Schrottprämie. Solche Prämien werden in Zukunft an Autofahrer aus dem Genter Innenstadtbereich vergeben, die ein Fahrzeug, das älter als 15 Jahre ist, aus dem Verkehr ziehen und verschrotten lassen. Für einen alten Diesel zahlt Gent 1.000 € und für entsprechende Benzin- oder Gasfahrzeuge immerhin noch 750 €.

Interessant dabei ist, dass Gent eine Umweltzone erst ab 2020 einführen will. Doch schon jetzt bemüht man sich dort, Altfahrzeuge mit hohem Schadstoffausstoß aus der Innenstadt zu verbannen. Kritiker bemängeln, dass Gent hier Steuergelder rauswirft, doch die Verantwortlichen im dortigen Rathaus sind davon überzeugt, dass jede Maßnahme gegen die Luftverschmutzung eine gute Sache ist. Theoretisch könnten 3.000 Altautos so noch vor 2020 aus der Stadt gebracht werden.

Der Kommunalhaushalt sieht dafür ein Budget für 500 Schrottprämien pro Jahr vor. Gent ist die erste Stadt in Belgien, die eine solche Prämie einführt. In Antwerpen hält man dies für Geldverschwendung und in Brüssel hieß es dazu, dass man für jedes abgemeldete Fahrzeug Jahresabos für den öffentlichen Nahverkehr vergebe.