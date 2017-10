Nach Ansicht der flämischen Liberalen beinhaltet das AG Insurance-Angebot als Privatversicherung zu viele Hindernisse und „Man macht hier eine Risikoauslese. Man schließt Frauen aus, die älter als 50 Jahre alt sind. Man schließt auch Frauen aus, die bereits einen Knoten aus einer Brust haben entfernen lassen, auch wenn dieser gutartig war.“ Die Ministerin geht davon aus, dass hier aus kommerziellen Gründen ein Produkt für Menschen angeboten wird, die es eigentlich nicht brauchen.

Dem schließt sich auch „Think Pink“ an, denn dort wirft man dem Versicherer vor, mit der Angst von Frauen vor Brust-, Gebärmutterhals- oder Eierstockkrebs zu spielen. Bei AG Insurance will man diese Vorwürfe nicht gelten lassen und gab gegenüber der VRT-Nachrichtenredaktion an, hier keine Gewinnerzielung zu beabsichtigen. Zudem könne man nicht jeder Frau ein solches Produkt anbieten, sonst würde die Prämie zu teuer.