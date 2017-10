Frankreich, Spanien und Marokko trafen sich bereits vor 2010, also bevor Belgien hinzukam, um gemeinsam Anti-Terror-Aktionen zu besprechen. Hier gab deren geografische Lage den Anstoß zu dieser Koordination. Das sich Belgien hinzugesellte, ist eher ein Zufall. 2009 war der damalige belgische Bundesstaatsanwalt als Gast eingeladen und damals wurde beschlossen, unser Land in diese Gruppe aufzunehmen.

Inzwischen hat sich der Nutzen dieser Vierländertreffen sowohl negativ, als auch positiv erwiesen. Negativ, weil es in jüngster Zeit in den drei europäischen Ländern zu Terroranschlägen kam - Paris, Brüssel, Barcelona, Cambrils. Und nicht wenige der Terroristen stammten dabei aus Marokko, traditionell ein Einwanderungsland für die drei oben genannten Länder. Positiv, weil sich mehrere gemeinsame Ermittlungen in diesen Zusammenhängen als erfolgreich erwiesen haben, was Verhaftungen und auch verhinderte Terroralte beweisen.

Rasche Reaktion

Als ein wichtiges Ergebnis dieser Treffen erwies sich inzwischen auch der Beschluss, den die vier Teilnehmerländer letztes Jahr in Paris verabredet haben, nämlich eine Beschleunigung von Rechtshilfeersuchen im Zuge von Ermittlungen direkt nach Anschlägen. In Mechelen wird nach Wegen gesucht, Informationen und Ermittlungserkenntnisse noch schneller als bisher auszutauschen.