A.Kockartz Die Katholische Kirche in Belgien hat sich dazu entschieden, ihren Teil zum Erreichen der Pariser Klimaziele beizutragen und möchte in Zukunft nicht mehr in Projekte investieren, die dem Umwelt- und dem Klimaschutz schaden. Die Bischofsversammlung wies alle Banken mit denen die Kirche zusammenarbeitet an, nur noch in ökologisch verantwortliche Projekte zu investieren.