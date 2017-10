Belga

A.Kockartz/Belga Das Rote Kreuz in Flandern lanciert in diesen Tagen einmal mehr einen dringenden Aufruf an die Bevölkerung, Blut zu spenden. Vor allem bei negativen Blutgruppen sind die Reserven derzeit auf einem niedrigen Stand. Über den Sommer hinweg konnten die Reserven beibehalten werden, doch jetzt deutet sich wieder ein Mangel an.