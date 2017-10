Damit schließen sich diese beiden flämischen Metropolen dem Beispiel Brüssels an, wo mit einer einzigen MOBIB-Karte die Züge der Bahn sowie Busse und Bahnen der regionalen Verkehrsgesellschaften MIVB/STIB in Brüssel, von De Lijn aus Flandern und von der TEC aus Wallonien nutzen kann.

Ziel ist, so viel wie möglich Berufspendler dazu zu bringen, auf die öffentlichen Nahverkehrsmittel umzusteigen. Eine Studie des belgischen Verkehrsministeriums FOD Mobilität ergab, dass sowohl in Gent, als auch in Antwerpen rund die Hälfte des städtischen Berufspendlerverkehrs mit dem eigenen Wagen durchgeführt wird.

Mehr Züge, bessere Anschlüsse

Die belgische Bahngesellschaft NMBS/SNCB ließ in diesem Zusammenhang wissen, dass sie in ihren nächsten Fahrplan einen Fokus auf das Zugangebot in und rund um die großen Städte legen wird. Sowohl in Gent, als auch in Antwerpen sollen ab Mitte Dezember mehr Züge fahren, die zudem direktere Anschlüsse an die Busse und Straßenbahnen von De Lijn bieten werden.

De Lijn will in den beiden Städten noch im laufenden Jahr mehrere moderne Straßenbahnzüge in Betreib nehmen, die mehr Sitzplätze und niedrigere Ein- und Ausstiegsmöglichkeiten bieten werden.