Vorsichtige Sympathie für die Katalanen kommt aber aus dem belgischen Bundesland Flandern und hier vor allem von den nationaldemokratischen Regionalisten der N-VA, der Partei von Landeschef Geert Bourgeois. Doch auch er will den Ereignissen nicht zuvorkommen: „Wir müssen sehen, wie sich die Situation dort entwickelt. Die N-VA ist für das Selbstbestimmungsrecht, doch bis dahin ist noch ein langer Weg zurückzulegen.“

Zudem sitzt die N-VA auch auf belgischer Bundesebene mit in der Regierung, hat also hier auch Regierungsverantwortung. Darunter würde auch eine Anerkennung oder Ablehnung eines unabhängigen Staates Katalonien fallen. Ob diese Frage derzeit eine Regierungskrise wert sei, wollte die Redaktion von „De ochtend“ wissen, doch dies stehe derzeit nicht auf der Tagesordnung, so Bourgeois: „Jeder fragt die ganze Zeit, was die N-VA tun wird. Doch es ist deutlich, was wir sind. Wir sind eine nationalistische Partei. Wir sind neidisch auf die Katalanen.“ Bourgeois imponiert, wie breit der katalanische Nationalismus und das Streben nach Autonomie dort getragen wird: „Die Sportwelt, Fußballclub Barça, die kulturelle Welt, die Gewerkschaften… Alle stehen dahinter und überall hängt die katalanische Flagge.“

Wo bleibt der Stolz?

Diesen Stolz auf die eigene Identität fehlte ihm hier in Flandern, bedauerte Landeschef Bourgeois: „Ich sage schon lange, dass die Flamen etwas stolzer auf ihre eigene Identität sein könnten.“ Ein ähnliches Referendum in Flandern ist für den Ministerpräsidenten denn auch undenkbar. Er begreift, dass es in Flandern keinen Sturmlauf auf die Wahllokale geben würde: „Wir operieren in einem völlig anderen Kontext.“