A.Kockartz Der belgische Radiologen-Verband bemängelt den akuten Mangel an MRI-Scannern in unserem Land. Patienten, die eine Kernspintomographie brauchen, müssen nicht selten früh morgens, spät am Abend oder sogar am Wochenende in den Kliniken vorstellig werden, um behandelt zu werden. „Die bestehenden und anerkannten Geräte leisten Überstunden“, so der Verbandsvorsitzende dazu.