Ab Januar werden die Fahrzeuge, die die Luft am stärksten verschmutzen, verboten. Dieselfahrzeuge der Euro 0-Norm und Euro1-Norm werden überall in Brüssel verboten. Rund 320.000 angemeldete Fahrzeuge in diesem Land sind davon betroffen. Ab Januar 2019 drohen auch Benzinern der Euro 0-Norm und der Euro 1-Norm Fahrverbote sowie Dieselfahrzeugen der Euro 2-Norm.

Die Liste soll schrittweise auf andere Fahrzeuge ausgeweitet werden. 2025 sollen dann alle Dieselfahrzeuge, die nicht die Euro 6-Norm erfüllen, in Brüssel verboten werden. Für Benziner gilt ein Verbot bis zur Euro 2-Norm.