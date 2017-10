belga

U.Ne An diesem Sonntag werden mehr als 13.000 Läufer am Belfius Brussels Marathon teilnehmen. Wegen des Marathons wird die Innenstadt von Brüssel am Sonntag nur schwer für den Autoverkehr zugänglich sein. Die Stadt ermutigt die Einwohner und Besucher, die öffentlichen Verkehrsmittel zu benutzen.