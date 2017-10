Autor: U.Ne/Quelle: Bart Cortoos

U.Ne/Quelle: Bart Cortoos Am morgigen Sonntag haben die Unternehmen in Flandern wieder Tag der offenen Tür. Doch dieses Mal kann auch ein längst geschlossenes Werk besucht werden: Der Autobauer Ford in Genk. Vor fünf Jahren hatte die Niederlassung in Genk entschieden, das Werk zu schließen und vor drei Jahren wurde das Fließband dort definitiv abgeschaltet. Inzwischen gibt es neue Investitionspläne, aber die alten Gebäude müssen weichen.