Das Ausländeramt hatte Hilfe von einem sudanesischen Erkennungsteam erhalten, das extra und auf Einladung des Staatssekretärs für Asyl und Migration nach Belgien gekommen war. Das Erkennungsteam sollte unter den Migranten, die sich in letzter Zeit am Maximiliaan-Park in Brüssel aufhielten, Landsleute herauspicken. Sie besuchten verschiedene geschlossene Aufnahmelager und kamen auf diese Weise in Kontakt mit Sudanern, die sich in Belgien aufhalten, aber kein Asyl beantragt haben.

Francken will gegen diese Form der Transitmigration zielgerichtet vorgehen. Da er vermutet hatte, dass sich unter den Migraten eine große Gruppe Sudaner befand, lud er ein Erkennungsteam aus dem Sudan nach Belgien ein.

Nach Auffassung des Ausländeramtes habe sich dieses Vorgehen gelohnt. Das Team hat 61 Befragungen durchgeführt. Dabei wurden 43 Personen als Sudaner wiedererkannt und herausgefiltert, die kein Asyl in Belgien beantragt haben.