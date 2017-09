Die beiden belgischen Wirtschaftsblätter De Tijd in Flandern und ihr frankophones Pendant L'Echo berichten in ihren Donnerstagsausgaben über die bereits für Januar 2018 geplante Einführung der Umweltzone in Brüssel.



Demnach werden Diesel-Fahrzeuge der Schadstoff-Normen Euro 0 und Euro 1 vom 1. Januar 2018 an aus den 19 Brüsseler Gemeinden verbannt. Danach wird das Fahrverbot für schadstoffreiche Autos stufenweise 2019, 2020, 2022 und 2025 auch auf weitere Normen sowie auf bestimmte Fahrzeuge mit Benzinmotor ausgeweitet.