Offenbar arbeiten viele Städte und Gemeinden im belgischen Bundesland Flandern mit externen Anbietern und diese nutzen wohl selbst nicht immer sichere HTTPS-Verbindungen, wie die VRT-Analyse ergab. Ein weiteres Problem ist allerdings auch die Unkenntnis auf Ebene der Kommunalverwaltungen und ein fehlendes Bewusstsein in Sachen Cybersicherheit.

Miguel De Bruycker, Direktor des belgischen Zentrums für Cybersecurity, sagte am Mittwochabend in der VRT-TV-Sendung „Terzake“ („Zur Sache”), dass 61 Kommunen von dem Problem betroffen seien: „Es ist notwendig, dass Gemeinden und andere Gremien, die mit privaten Daten umgehen, sich selbst korrekt absichern. Nächstes Jahr tritt die GDPR (General Data Protection Regulation) in Kraft. Und wir beim Zentrum für Cybersecurity bringen in Kürze einen allgemeinen Referenzführer heraus. Wir erwarten von den Kommunen, dass die diese Regeln denn auch anwenden.“