In Rom sucht Flandern auch die Nähe zu bedeutenden internationalen Niederlassungen, wie z.B. zum Welternährungsprogramm und zur Lebensmittel- und Agrarbehörde der der Vereinten Nationen und nicht zuletzt auch zum Vatikan. „Diese Niederlassung setzt bei der Verstärkung der heutigen Zusammenarbeit an und auf den Ausbau der politischen Kontakte in Rom selbst und in den verschiedenen autonomen Regionen“; so Bourgeois.

Ministerpräsident Bourgeois ist mehr denn je davon überzeugt, dass Flandern um international mehr Gesicht zu haben, einen eigenen Außenminister und ein eigenes diplomatisches Korps braucht.

Schon jetzt unterhält das belgische Bundesland Vertretungen bei der EU in Brüssel und in den europäischen Hauptstädten Berlin, Den Haag, London, Paris, Warschau, Wien und Genf bei den Vereinten Nationen sowie im südafrikanischen Pretoria und in New York. Seit 2001 hat die Regierung des belgischen Bundeslandes Flandern in der Belgischen Botschaft in Berlin (kl. Foto) eine eigene diplomatische Vertretung, die als Ansprechpartner alle Befugnisse Flanderns vertritt.