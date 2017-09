Die Studentenvereinigungen kündigten rechtliche Schritte an und sowohl ULB, als auch VUB ließen die mobilen Werbetafeln bereits am Dienstag entfernen und verbieten. Auch andere Gremien reagierten mit Ablehnung und verschiedene Ethik-, Frauenrechts- und Gleichstellungs-Behörden reichten Klage ein. Inzwischen ist das Problem auch bei der Politik gelandet. Inzwischen begann die Brüsseler Staatsanwaltschaft mit Ermittlungen und das entsprechende Werbefahrzeug wurde beschlagnahmt.

Die Kampagne „Rich Meet Beautiful“ richtet sich offenbar direkt an Studentinnen zwischen 18 und 26 Jahren, die nach Wegen suchen, um ihre finanziellen Probleme zu lösen. Die Datingseite will solche jungen Frauen mit wohlhabenden älteren Männern verkuppeln. Auf Kritik ließ sich nicht lange warten. Doch es gibt auch Kritik an der Kritik. Kommentatoren werfen den Kritikern Doppelmoral vor, denn schließlich toleriere man Prostitution in den Rotlichtvierteln und auch entsprechende Anzeigen und Werbungen in populären Tageszeitungen im ganzen Land.