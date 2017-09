A.Kockartz Die flämische Nahverkehrsgesellschaft De Lijn testet in Genk (Prov. Limburg) und in Mechelen (Prov. Antwerpen) ob selbstfahrende elektrische Shuttelbusse in der Praxis einsetzbar sind. Eine entsprechende Studie soll im kommenden Jahr abgerundet werden. Inzwischen bestellte die Brüsseler Verkehrsgesellschaft MIVB/STIB einige kleinere E-Busse für den Innenstadtverkehr.