Autor: U. Neumann

U. Neumann Designerdrogen, hunderte verschiedener Arten von synthetischen Drogen, konnte man bis heute einfach und legal über das Internet kaufen. Mit einem neuen Gesetz in Belgien wird dem nun ein Riegel vorgeschoben. 'Das ist auch notwendig, denn in den ersten sechs Monaten dieses Jahres sind bereits sechs Konsumenten an Designerdrogen gestorben. Mit ihnen werden die Wirkungen von klassischen Drogen wie Kannabis oder XTC nachgeahmt, aber sie sind viel stärker und dadurch gefährlicher.