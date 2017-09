In Flandern sollen die Osterferien am 8. April 2019 beginnen und am 22. April nach dem Ostermontag enden. In der Wallonie und in Brüssel würden die Osterferien erst am 15. April 2019 beginnen und am 28. April enden. Ostermontag würde mitten in die Ferien fallen und den Schülern und Lehrkräften in der Wallonie und Brüssel keinen extra Feiertag bescheren.

Flandern einerseits und die französischsprachigen Unterrichtsbehörden andererseits planen Schul- und Ferientage nach einem anderen Kalender.

Es ist nicht das erste Mal, dass die Osterferien im Norden und Süden des Landes nicht zeitgleich verlaufen. Ein erster Versuch vor 12 Jahren war an den Protesten der Restaurant- und Hotelbesitzer an der Küste in Flandern gescheitert. Denn nur in der Woche, in der sich die Osterferien überschnitten, waren die Hotels und andere Übernachtungsmöglichkeiten optimal besetzt.