Jeder vierte hat schon am an Selbstmord gedacht. Für den Glücksexperten Leo Bormans klingen die Ergebnisse nicht überraschend. Dass so viele Menschen angeben, unglücklich zu sein, hat mit ihrer Einsamkeit zu tun. Jeder vierte Flame fühlt sich häufig einsam. „Das betrifft nicht nur ältere Menschen, sondern auch viele junge Leute. Man mag viele Freunde auf Facebook und im Internet haben, aber oft hat man niemanden zum Reden.“ Einsamkeit wird auch in Zukunft ein Problem bleiben, so der Experte.