De Standaard befürchtet: "Schon seit Jahrzehnten schätzen politische Studien, dass in Deutschland 15 Prozent der Bevölkerung dafür anfällig ist, Varianten von extrem rechts zu wählen. Das scheint jetzt, zu optimistisch zu sein. Der Durchbruch der AfD wird die gesamte deutsche Politiklandschaft infizieren. Versuche, um den Riss abzudichten, führen zu Rechtslenkungen an zwei Fronten, die auch den Rest von Europa direkt betreffen." Das Stichwort hierzu ist: Migration und Europa.

Doch über Europa werde nicht nur wegen der anti-europäischen AfD eine dunkle Wolke ziehen. Merkel muss eine Koalition mit einer wiedererwachten liberalen Partei schmieden. "Als diese das letzte Mal in der Regierung saß, zu Zeiten der europäischen Hilfspakete an Griechenland, stimmte die Partei entschieden dagegen. Auch in dieser Kampagne war die FDP unverhohlen euroskeptisch." Und Emmanuel Macron sei die Partei nicht gerade zugeneigt. Morgen stellt Letzterer seine ehrgeizigen Pläne zur Reform der Eurozone vor. Er wird für einen starken Finanzminister plädieren, für zusätzliche Befugnisse und ein Budget. "In Berlin werden die Zähne knirschen. Merkel kann das nicht so einfach umgehen."