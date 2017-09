Der Verdächtige soll die junge Frau, nachdem er sie vergewaltigt hatte, gefilmt haben. Das ist der VRT bestätigt worden.

Sofie Muylle wurde am 22. Januar tot auf dem Strand von Knokke-Heist aufgefunden. Sie wurde vergewaltigt und ermordet.

Monatelang hatte die Polizei nach einem Mann mit einer blauen Jacke gefahndet, der sich an dem Tag am und in der Nähe des Strandes auffällig verhalten hatte. Ende Juni wurde der Mann in Rumänien festgenommen. Seine DNA-Spuren wurden auf dem Leichnam von Sofie Muylle gefunden. Doch der Mann hatte immer wieder versichert, dass er sie nicht ermordet habe.