Daneben muss die flämische Regierung weitere Hürden nehmen. Das muss die Regierung jetzt machen, da in einem Jahr bereits Kommunalwahlen sind und 2019 Regionalwahlen und föderale Wahlen. Die Parteien kommen also langsam in die "Wahlstarre", was einer entschlossenen Politik nicht gerade förderlich ist.

Bleiben noch folgende weitere Schwierigkeiten: