Autor: U. Neumann

U. Neumann In seiner Rede vor der UN-Vollversammlung in New York äußerte sich Belgiens Premierminister Charles Michel zum Nordkorea-Konflikt. Dabei kritisierte er das Vorgehen des amerikanischen Präsidenten Donald Trump scharf. Der hatte in seiner Rede Nordkorea mit "totaler Vernichtung" gedroht.