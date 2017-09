Test-Aankoop basiert sich bei ihrer Klage auf Zeugenaussagen. Aus denen geht hervor, dass Ryanair von den Kunden verlange, ihre Beschwerden in englischer Sprache abzufassen. Das sei inakzeptabel, weil es viele Konsumenten in ganz Europa entmutige und davon abhalte, sich mit einer Forderung an die Fluggesellschaft zu wenden, erklärt die Verbraucherorganisation.

"Es verstößt sogar gegen das Gesetz, weil es eindeutig zu einem Ungleichgewicht zwischen den Parteien führt." Die Organisation hofft, dass die Gesellschaft ihre Politik diesbezüglich schnellstmöglich ändert.

Test-Aankoop hatte Ryanair bereits am Montag darauf hingewiesen. Die Organisation erwartet bis zum 25. September eine Antwort von Ryanair. Sollte das nicht ausreichen, würden mögliche juristische Schritte eingeleitet, heißt es. Diese könnten dann in Form eines kollektiven Verfahrens erfolgen.