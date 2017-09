U.Ne An diesem Donnerstagmorgen hat sich ein tödlicher Unfall auf der E34 in Zandhoven ereignet. Ein 40-jähriger polnischer Fahrer eines Lieferwagens ist auf eine stehende Autoschlange aufgefahren. Der Mann war durch sein Smartphone abgelenkt, denn als die Rettungsdienste seinen Tod feststellten, hatte er das Smartphone noch in der Hand.