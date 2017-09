Der Brüsseler Polizist wurde am Montag festgenommen. Er wird der Korruption und Verletzung des Berufsgeheimnisses verdächtigt.

Er soll vertrauliche Informationen an Personen weitergegeben haben, die in Zusammenhang mit der Terrorismusakte stehen. Aus vertraulichen Quellen hat die VRT erfahren, dass der Mann über Whatsapp in Kontakt zu Yassine Atar, dem Bruder von Oussama Atar gestanden habe. Oussama Atar wird als der Kopf hinter den Anschlägen des 22. März in Brüssel und Zaventem vermutet. Die Brüder Atar sind zudem Neffen der Brüder El Bakraoui, die sich in Maalbeek und Zaventem in die Luft sprengten.