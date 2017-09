U. Neumann/Belga Premier Charles Michel (Archivfoto) hat sich am Rande der UNO-Vollversammlung am Dienstag in New York mit dem iranischen Präsidenten Hassan Rohani getroffen. Er schnitt dabei mehrere Themen an, darunter auch den Konflikt in Syrien, den Kampf gegen Terrorismus und das Nuklearabkommen mit dem Iran.