Der Hafen von Antwerpen will in absehbarer Zeit so viel wie möglich Waren und Güter per Bahn oder per Binnenschiff befördern lassen, um damit weniger auf den Lastwagen setzen zu müssen. Dazu investieren Behörden und Privatwirtschaft (Alfaport, der Arbeitgeberverband im Antwerpener Hafen) gemeinsam 5 Mio. € in entsprechende Projekte. Derzeit werden lediglich 6 % aller Güter, die per Hochseefrachter Antwerpen erreichen, mit Zügen weiterbefördert. Ziel ist, diesen Wert auf 15 % zu steigern. Das entspricht einer Menge von einer halben Million Containern.

Derzeit können Unternehmen einen halben oder einen Viertel-Containerzug reservieren, um ihre Container per Bahn zu befördern. Jetzt soll aber eine neue Gleisverbindung gebaut werden, die es im Hafen von Antwerpen erlaubt, mit einem Containerzug bei verschiedenen Unternehmen entlang zu fahren, um dort unter Umständen auch nur einen Container zu laden. Gleichzeitig sollen Hochseereedereien, Binnenschiffer und Terminalbetreiber über die Hafenbehörden zusammengebracht werden, um Fracht schneller und über kürzere Wege auf Binnenschiffe laden zu können, als bisher.