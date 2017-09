A.Kockartz/Belga Der Meiler Tihange 1 im gleichnamigen Kernkraftwerk bei Huy in der Provinz Lüttich bleibt voraussichtlich bis Anfang November abgeschaltet. De Reaktor wurde am vergangenen Dienstag für eine Routineuntersuchung heruntergefahren und sollte eigentlich an diesem Montag wieder ans Netz gehen.