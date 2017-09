A.Kockartz Die Gleise im Bahntunnel unter dem alten Bahnhof von Sint-Joost-ten-Noode in Brüssel sind 11 Tage nach dem verheerenden Rohrbruch am Leuvensesteenweg, der auch zu zwei Löchern in der Straße und zu Statik-Problemen an Wohnhäusern führte, wieder befahrbar. Seit Montagmorgen fahren wieder Züge zwischen Brüssel-Nord und Brüssel-Schuman.