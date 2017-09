Diktatur

Allerdings ist die Zusammenarbeit mit dem ostafrikanischen Land Sudan nicht unumstritten. Das Land gilt als repressive Diktatur, dessen Regierung 1989 über einen Putsch an die Macht kam. Präsident Omar Al Bashir wurde wegen Menschenrechtsverletzungen in der Provinz Darfur sogar von Internationalen Gerichtshof in Den Haag wegen Kriegsverbrechen angeklagt.

Experten sagen deshalb, dass viele der betroffenen Flüchtlinge eben wegen dieses repressiven Regimes ihr Land verlassen. Christen, Oppositionelle und demokratische Politiker, Journalisten und andere verschwinden oft auf Nimmerwiedersehen in dunklen Verliesen in der sudanesischen Hauptstadt Karthum, so VRT-Ostafrika-Korrespondent Koert Lintijer dazu.

Um Asyl bitten

Belgiens Asyl- und Einwanderungs-Staatssekretär Francken entgegnete dazu, den betroffenen aufgegriffenen Sudanesen stehe frei, hier um Asyl zu bitten, falls sie in ihrer Heimat aus welchem Grund auch immer Verfolgung zu befürchten hätten. Das Belgien im Besonderen und die EU im Allgemeinen mit dem Regime in Kartum zusammenarbeite, sei „zynisch“, so Lintijer, denn dem Sudan werde in Sachen Menschenrechten international ein schlechtes Zeugnis ausgestellt.