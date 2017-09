142 mittelständische Unternehmen, die insgesamt 515 Mitarbeiter beschäftigen, machen beim Antwerpener „Staumeider“-Projekt mit und dadurch konnten insgesamt 928 individuelle Autofahrten vermieden werden. Ziel ist aber, wie Koen Van De Putte, CEO von Olympics Mobility (dieses Unternehmen setzt das Projekt um) und Antwerpens Stadtverordneter für Mobilität Koen Kennis (N)VA) einhellig sagen, nicht dauerhaft mit Belohnungen zu locken.

Die Stadt Antwerpen setzt auf Dauer auf ein „mentales Umschalten“ in den Köpfen der Pendler und dabei werden auch andere Maßnahmen wieder in den Fokus gerückt. So haben viele Antwerpener Berufspendler oder Beschäftigte, die aus dem Umland täglich in die Stadt kommen, vom „Fahrrad-Rabatt“ profitiert und sich ein neues Rad oder sogar ein E-Bike gekauft. Auch hier zeige sich ein nachhaltiger Erfolg, so die Verantwortlichen.