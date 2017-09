Diesem Druck könne man mit der neuen Richtlinie der belgischen Regierung leichter widerstehen. Die Regierung hatte vor einiger Zeit strengere Maßnahmen gegen Fehlzeiten am Arbeitsplatz angekündigt. Zugleich sollten Langzeitkranke besser begleitet werden, um sie schneller wieder an ihren Arbeitsplatz schicken zu können. Der stets hohe Krankenstand bei den hiesigen Arbeitnehmern führt zu extrem hohen Ausgaben in Gesundheits- und Sozialbereich. Derzeit liegt die Zahl der Berufstätigen in Belgien, die sich krankheitsbedingt zuhause aufhalten, bei rund 370.000 Personen.

Nach einem Bericht in der Samstagsausgabe der flämischen Tageszeitung De Morgen wird die Kranken- und Invalidenversicherung (RIZIV/LIKIV) jetzt angewiesen zu überprüfen, ob einige Ärzte häufiger Krankmeldungen ausstellen als der Durchschnitt in den Statistiken. Sollte ein Missbrauch festgestellt werden, z.B. durch häufige Krankschreibungen, die sich nicht nachvollziehen lassen, drohen den jeweiligen Ärzten nach den neuen Richtlinien von Ministerin De Block Sanktionen. In einer ersten Instanz soll dabei der Fokus auf Atteste wegen Burn-out oder Depressionen gelegt werden.