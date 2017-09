Einige Uhren in Sint-Joost-ten-Noode und Schaarbeek haben es in diesen Tagen besonders einig. Sie gehen über Nacht mehrere Minuten vor und dieses Phänomen wird schon seit einigen Tagen bemerkt. Aber, das Problem kann mit einer einfachen physikalische Erklärung erläutert werden: Die besorgten Uhrenbesitzer wohnen in der Nähe der oder am Leuvensesteenweg, wo ein Wasserrohrbruch in den vergangenen Tagen für zwei Bodensenken, bzw. für zwei riesige Löcher in der Straße gesorgt hat.