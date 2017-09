A.Kockartz Am späten Freitagabend ist ein Zug in der Halle des Antwerpener Zentralbahnhofs auf den Prellbock am Ende von Gleis 2 aufgefahren. Da der Zug nicht mehr schnell fuhr, verlief der Unfall glimpflich. Nur drei Personen wurden dabei leicht verletzt. Gleis 2 kann aus Reparaturgründen allerdings dieses Wochenende nicht mehr genutzt werden.