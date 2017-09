U.Ne Im Sozialkonflikt bei Volvo Cars in Gent haben 42 Prozent der Arbeiter dem Abkommen zwischen Direktion und Gewerkschaften zugestimmt. An diesem Freitagmorgen hat die Frühschicht ihre Arbeit wieder aufgenommen. Die Arbeiter waren Anfang der Woche in den Streik getreten, um gegen einen zu hohen Arbeitsdruck zu protestieren.