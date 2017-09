In den vergangenen Wochen hatte die Polizei ein Dutzend Migranten im Maximiliaanpark und auf dem Brüsseler Nordbahnhof festgenommen. Am gestrigen Mittwoch fand eine weitere Razzia statt. Und das findet Francken offenbar gut. "Am Morgen 14 Menschen im Maximiliaanpark festgenommen und 9 am Nordbahnhof, 3 als minderjährig geltende Personen. Laut Polizeiangaben kaum Volk im Park # wegräumen", schrieb er auf Facebook.