Mit Tränen in den Augen kündigte Laurette Onkelinx am späten Mittwochvormittag an, sich bis 2019 aus der aktiven Politik zurückzuziehen. Ihr Amt als Fraktionsvorsitzende der skandalgeschüttelten frankophonen Sozialisten PS gibt sie sogar per Direkt ab: „Ich drehe den Schalter um und mache Platz für die Jüngeren.“ Jetzt beginne der dritte Teil ihrer politischen Karriere, so Onkelinx, die noch zwei Dinge vor hat.

Sie will zum einen den „Laden“ ihrer Partei in Brüssel wieder auf die Beine stellen. Hier gab es im Zuge des sogenannten „Samusocial-Skandals“ in der ersten Jahreshälfte 2017 zu überhöhten Bezügen für Sitzungen, die zeitweise gar nicht erst stattfanden, Vorwürfe der Selbstbedienung aus Spenden- und Steuergeldern mit entsprechenden Rücktritten und Umfragetiefs, die bis jetzt anhalten.

Zum anderen wolle sie die anstehenden Wahlkämpfe auf kommunaler (2018) und regionaler (2019) Ebene als „militantes“ PS-Mitglied begleiten: „Ich verlasse nicht das sinkende Schiff!“ Sie selbst stellt sich nicht mehr zur Wahl und will auch kein Amt mehr nach 2019 übernehmen.